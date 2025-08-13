Деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Поки заяву на неї розглядає ТЦК особу не можуть мобілізувати.

Але часто на практиці буває інакше. Скільки часу чекати на відповідь ТЦК по заяві на відстрочку – розповідає 24 Канал з посиланням на коментар юриста юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Анастасії Швиткіної для РБК-Україна.

Скільки часу ТЦК розглядають заяву на відстрочку?

Якщо громадянин підпадає під критерії для отримання відстрочки, то може подати відповідну заяву та необхідні документи до ТЦК.

Строк розгляду заяви складає до 7 календарних днів, але у деяких випадках і до 15 днів.

За результатами розгляду заяви військовозобов'язаний може отримати відстрочку від мобілізації або ж у заяві йому відмовлять. Це можливо, якщо підстав для надання відстрочки немає.

Важливо, щоб ТЦК належно задокументували факт прийняття заяви, інакше мобілізувати особу можуть і у термін розгляду його подання на відстрочку.

Щоб довести, що заява є поданою потрібно мати фото зареєстрованої заяви або її копію з відповідною відміткою.