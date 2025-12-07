Возможно ли из-за границы подать заявление на отсрочку от мобилизации

Военное положение в Украине продлили до 3 февраля 2026 года. В то же время военнообязанные могут получить отсрочку от мобилизации, подав заявление в любом ЦПАУ.

Услуга является экстерриториальной. Однако можно ли сделать это из-за границы – объясняет 24 Канал со ссылкой на гид по государственным услугам.

Можно ли подать заявление на отсрочку из-за границы?

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется военнообязанным по основаниям, определенных статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Подать заявление можно лично в любом удобном центре предоставления административных услуг, поскольку услуга является экстерриториальной. Документы загружают в портал "Дія", а после – автоматически отправляют в ТЦК на рассмотрение.

Однако сделать это из-за границы невозможно. Также оформить отсрочку через ЦНАП не получится, если лицо:

не имеет оснований для получения отсрочки;

уже подал заявление и ожидает его рассмотрения;

не состоит на воинском учете;

снято или исключено с учета.

Обратите внимание! Работники дипломатических учреждений за рубежом не входят в перечень лиц, которые имеют право вручать повестки. Однако делать это в консульствах не запрещено уполномоченным субъектам. Возможен ли такой вариант на практике – читайте в материале 24 Канала.

Кто может выехать за границу во время военного положения?