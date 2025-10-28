Отсрочки по-новому: могут ли мобилизовать, пока я подаю документы

В Украине изменили подход к оформлению отсрочек. Но вопрос, могут ли мобилизовать в период подачи документов, остается.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу цифровых проектов Минобороны Мстислава Баника в эфире телемарафона.

Смотрите также Упрощенный механизм по СЗЧ больше не действует: какое наказание грозит военным

Могут ли меня мобилизовать, пока я собираю документы на отсрочку?

По словам Баника, подача документов не отменяет действующей отсрочки. А до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.

Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока продолжается наш период военного положения. В целом все правила остаются такими же, как были три месяца или полгода назад,

– рассказал он.

До 31 октября ТЦК будут работать по-старому. Новации начнутся с 1 ноября тогда можно будет подать документы иначе.

А именно:

онлайн в "Резерв+" или

через ЦПАУ (если военнообязанный впервые подается на отсрочку, или если у категории много бумажных документов, или если он просто не пользуется "Резерв+").

Баник прогнозирует, что так около 600 тысяч украинцев смогут получить отсрочки, не приходя куда-то лично.

Для того, чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек – действительно около 600 тысяч – мы продлеваем автоматически. Людям для этого ничего делать не нужно,

– заверил он.

Система сама проверит, есть ли основание для отсрочки, в государственных реестрах – речь о наличии трех детей, научную деятельность, обучение и тому подобное. Если такие основания есть, в "Резерв+" военнообязанный увидит уведомление о продлении отсрочки.

Всего в "Резерв+" будут доступны основные 11 категорий отсрочек, которые охватывают 80% случаев. 9 основных типов отсрочек доступны уже, еще 2 появятся в ближайшие дни.

Важно! ЦПАУ только принимает документы и передает их в ТЦК – сам он не принимает решение об отсрочке. Через 7 дней информацию о предоставлении отсрочки можно проверить в "Резерв+" или узнать непосредственно в ЦПАУ. К тому же Минобороны рекомендует по возможности оформлять документы через "Резерв+".

Что изменится в отсрочках с 1 ноября?