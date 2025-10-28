Отсрочки по-новому: могут ли мобилизовать, пока я подаю документы
- Подача документов на отсрочку не отменяет действующей отсрочки.
- С 1 ноября можно будет подавать документы онлайн в "Резерв+" или через ЦПАУ.
В Украине изменили подход к оформлению отсрочек. Но вопрос, могут ли мобилизовать в период подачи документов, остается.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу цифровых проектов Минобороны Мстислава Баника в эфире телемарафона.
Смотрите также Упрощенный механизм по СЗЧ больше не действует: какое наказание грозит военным
Могут ли меня мобилизовать, пока я собираю документы на отсрочку?
По словам Баника, подача документов не отменяет действующей отсрочки. А до завершения ее срока статус военнообязанного не меняется.
Его текущая отсрочка действует до 5 ноября, пока продолжается наш период военного положения. В целом все правила остаются такими же, как были три месяца или полгода назад,
– рассказал он.
До 31 октября ТЦК будут работать по-старому. Новации начнутся с 1 ноября тогда можно будет подать документы иначе.
А именно:
- онлайн в "Резерв+" или
- через ЦПАУ (если военнообязанный впервые подается на отсрочку, или если у категории много бумажных документов, или если он просто не пользуется "Резерв+").
Баник прогнозирует, что так около 600 тысяч украинцев смогут получить отсрочки, не приходя куда-то лично.
Для того, чтобы уменьшить очереди в ТЦК, уменьшить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек – действительно около 600 тысяч – мы продлеваем автоматически. Людям для этого ничего делать не нужно,
– заверил он.
Система сама проверит, есть ли основание для отсрочки, в государственных реестрах – речь о наличии трех детей, научную деятельность, обучение и тому подобное. Если такие основания есть, в "Резерв+" военнообязанный увидит уведомление о продлении отсрочки.
Всего в "Резерв+" будут доступны основные 11 категорий отсрочек, которые охватывают 80% случаев. 9 основных типов отсрочек доступны уже, еще 2 появятся в ближайшие дни.
Важно! ЦПАУ только принимает документы и передает их в ТЦК – сам он не принимает решение об отсрочке. Через 7 дней информацию о предоставлении отсрочки можно проверить в "Резерв+" или узнать непосредственно в ЦПАУ. К тому же Минобороны рекомендует по возможности оформлять документы через "Резерв+".
Что изменится в отсрочках с 1 ноября?
В Украине будут автоматически продлевать отсрочки от мобилизации. Подать документы можно через приложение "Резерв+" или любой ЦПАУ (не только по месту жительства).
Автоматическое продление отсрочки должно упростить жизнь военнообязанным, которые сейчас должны приходить продолжать свои отсрочки каждые три месяца – после продолжения военного положения.
Об изменениях в этой области заявила премьер Юлия Свириденко 24 октября. Она назвала этот процесс введением "электронного ТЦК".