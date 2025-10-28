Відстрочки по-новому: чи можуть мобілізувати, доки я подаю документи

В Україні змінили підхід щодо оформлення відстрочок. Але питання, чи можуть мобілізувати в період подачі документів, залишається.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника цифрових проєктів Міноборони Мстислава Баніка в ефірі телемарафону.

Чи можуть мене мобілізувати, доки я збираю документи на відстрочку?

За словами Баніка, подання документів не скасовує чинної відстрочки. А до завершення її терміну статус військовозобов'язаного не змінюється.

Його поточна відстрочка діє до 5 листопада, поки триває наш період воєнного стану. Загалом усі правила залишаються такими ж, як були три місяці чи пів року тому,

– розповів він.

До 31 жовтня ТЦК працюватимуть по-старому. Новації почнуться з 1 листопада тоді можна буде подати документи інакше.

А саме:

онлайн у "Резерв+" або

через ЦНАП (якщо військовозобов'язаний уперше подається на відстрочку, або якщо у категорії багато паперових документів, або якщо він просто не користується "Резерв+").

Банік прогнозує, що так близько 600 тисяч українців зможуть отримати відстрочки, не приходячи кудись особисто.

Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок – дійсно близько 600 тисяч – ми продовжуємо автоматично. Людям для цього нічого робити не потрібно,

– запевнив він.

Система сама перевірить, чи є підстава для відстрочки, у державних реєстрах – мова про наявність трьох дітей, наукову діяльність, навчання тощо. Якщо такі підстави є, у "Резерв+" військовозобов'язаний побачить сповіщення про продовження відстрочки.

Загалом у "Резерв+" будуть доступні основні 11 категорій відстрочок, які охоплюють 80% випадків. 9 основних типів відстрочок доступні вже, ще 2 з'являться найближчими днями.

Важливо! ЦНАП лише приймає документи і передає їх до ТЦК – сам він не ухвалює рішення про відстрочку. Через 7 днів інформацію про надання відстрочки можна перевірити у "Резерв+" або дізнатися безпосередньо в ЦНАПі. До того ж Міноборони рекомендує за можливості оформлювати документи через "Резерв+".

Що зміниться у відстрочках з 1 листопада?