Он боится, что в туалет прилетит вертолет, – мужчина о сыне из садика в Броварах

Бровары и жители города продолжают приходить в себя после трагедии с падением вертолета, произошедшей 18 января. Николай Антонов из Броваров, который вместе с сыном оказался в эпицентре трагедии, вспомнил жуткие детали падения вертолета.

Николай рассказал, что перед трагедию в Броварах он как раз привел своего Сергея в детсад "Родничок". Около садика через несколько минут после этого упал вертолет с руководством погибшего МВД.

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Мужчина выглянул в окно и увидел падающий вертолет

Мужчина вспомнил, что зашел в группу в детском саду около 8:10 утра и хотел переодевать ребенка.

Но в этот момент он услышал звук двигателя и люди подумали, что это летит ракета или дрон. Воспитательница, по его словам, сказала, что воздушной тревоги не было.

Я сказал, что посмотрю в окно, может будет видно, как что-то пролетает, и через 5 секунд заметил силуэт красно-серого вертолета, и что он летит на меня,

– сказал Николай.

После этого он развернулся к людям и крикнул: "Убегайте! Вертолет, бегите!"

Взрывной волной мужчину сбило с ног, а на поясницу прилетел кусок чего-то горячего. Николай быстро его скинул и стал искать сына. Мальчик стоял немного дальше у входной двери.

"Его чудом не задело, даже не поцарапанный", – говорит Николай. Он считает, что его сын родился в рубашке.

Мужчина находится дома с ожогом

Вертолет перелетел корпус, где находился Николай, и упал в корпусе напротив, а горячая смесь полетела на группу Сергея, из-за чего начался пожар. "Была паника и очень страшно", – вспомнил он.

В группе, куда Николай водит ребенка, все уцелели. Мужчина рассказал, что воспитатели с детьми спустились в подвал, а он со своим сыном вышел из территории детсада и начал кричать людям, что там горит, других нужно спасать.

Мужчина находится дома с ожогом ноги, ушибом поясницы и грудной клетки. Больше всего его беспокоит его сын.

Он целый день молчал, не ел, температура была 37,3,

– сказал отец Сергея.

Психологи говорили Николаю, что это реакция на шок, что все будет хорошо. На следующий день мальчик заговорил, но мужчина все еще переживает за него.

"Он боится пойти в туалет, в комнату. Боится, что туда прилетит красный вертолет", – резюмировал Николай.

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