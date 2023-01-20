Він боїться, що в туалет прилетить вертоліт, – чоловік про сина із садочку у Броварах

Бровари та жителі міста продовжують оговтуватися після трагедії з падінням гелікоптера, яка сталася 18 січня. Микола Антонов із Броварів, який разом із сином опинився в епіцентрі трагедії, згадав моторошні деталі падіння вертольота.

Микола розповів, що перед трагедію у Броварах він саме привів свого Сергія до дитсадка "Джерельце". Біля садка за кілька хвилин після цього впав вертоліт з керівництвом МВС, яке загинуло.

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Чоловік виглянув у вікно й побачив вертоліт, який падає

Чоловік згадав, що зайшов до групи в дитсадку близько 8:10 ранку та хотів перевдягати дитину.

Але в цей момент він почув звук двигуна й люди подумали, що це летить ракета чи дрон. Вихователька, за його словами, сказала, що повітряної тривоги не було.

Я сказав, що подивлюся у вікно, може буде видно, як щось пролітає, й через 5 секунд помітив силует червоно-сірого вертольота, й що він летить на мене,

– сказав Микола.

Після цього він розвернувся до людей і крикнув: "Тікайте! Вертоліт, тікайте!"

Вибуховою хвилею чоловіка збило з ніг, а на поперек прилетіло шматок чогось гарячого. Микола швидко його скинув та почав шукати сина. Хлопчик стояв трохи далі біля вхідних дверей.

"Його дивом не зачепило, навіть не пошкрябаний", – каже Микола. Він вважає, що його син народився в сорочці.

Чоловік перебуває вдома з опіком

Вертоліт перелетів корпус, де був Микола, і впав у корпусі навпроти, а гаряча суміш полетіла на групу Сергія, через що почалася пожежа. "Була паніка і дуже страшно", – згадав він.

У групі, куди Микола водить дитину, всі вціліли. Чоловік розповів, що вихователі з дітьми спустилися у підвал, а він зі своїм сином вийшов із території дитсадка та почав кричати людям, що там горить, що інших треба рятувати.

Чоловік перебуває вдома з опіком ноги, забоєм попереку і грудної клітки. Найбільше його турбує його син.

Він цілий день мовчав, не їв, температура була 37,3,

– сказав батько Сергія.

Психологи казали Миколі, що це реакція на шок, що все буде добре. На наступний день хлопчик заговорив, але чоловік все ще переживає за нього.

"Він боїться піти сам в туалет, в кімнату. Боїться, що туди прилетить червоний вертоліт", – резюмував Микола.

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