Паника у оккупантов: Крым снова атаковали беспилотники
- 22 сентября в оккупированном Крыму объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотников.
- Оккупанты писали о якобы группах ударных дронов в направлении Севастополя, в частности аэропорта Бельбек.
Днем понедельника, 22 сентября, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Полуостров атаковали неизвестные беспилотники.
Они могли лететь в направлении Севастополя. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш" и местные мониторинговые каналы.
Что известно об атаке БПЛА на Крым 22 сентября?
Воздушную тревогу на оккупированном полуострове объявили около 11:44. Оккупанты писали о якобы группах дронов-камикадзе, направившихся на Севастополь, в частности аэропорт Бельбек.
Украинские БПЛА в Крыму атакуют объекты рашистов,
– сообщили в "Атеш".
Местные мониторинговые каналы призвали людей срочно покинуть пляжи и пройти в укрытие.
Отбой объявили около 11:58. Официально о последствиях атаки пока ничего не сообщалось.
Украинские операции в Крыму: последние новости
- 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".
- Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка", разработанный в 1960-х годах, имеет высокие технические характеристики и использовался для борьбы с подводными лодками.
- Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу важность поражения таких целей. Подобных специальных самолетов противолодочной обороны Россия имеет в эксплуатации только около 6. Они выполняют задачи патрулирования акватории моря в поисках украинских надводных дронов.