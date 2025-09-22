Днем понедельника, 22 сентября, неспокойно было во временно оккупированном Крыму. Полуостров атаковали неизвестные беспилотники.

Они могли лететь в направлении Севастополя. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на партизанское движение "Атеш" и местные мониторинговые каналы.

Что известно об атаке БПЛА на Крым 22 сентября?

Воздушную тревогу на оккупированном полуострове объявили около 11:44. Оккупанты писали о якобы группах дронов-камикадзе, направившихся на Севастополь, в частности аэропорт Бельбек.

Украинские БПЛА в Крыму атакуют объекты рашистов,

– сообщили в "Атеш".

Местные мониторинговые каналы призвали людей срочно покинуть пляжи и пройти в укрытие.

Отбой объявили около 11:58. Официально о последствиях атаки пока ничего не сообщалось.

Украинские операции в Крыму: последние новости