Трагедия произошла вблизи села Лебедевка Киевской области. Во время отдыха на воде погиб юноша 2007 года рождения.

Еще два человека пострадали. Об инциденте в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали в четверг, 7 августа, передает 24 Канал.

Что известно об инциденте на водоеме?

Двое юношей, игнорируя правила безопасности, прыгали в обводной канал в Киевской области – вблизи села Лебедевка.

Когда они начали тонуть, на помощь бросился мужчина, отдыхавший неподалеку. Он пытался спасти ребят, однако и сам едва не погиб из-за сильного течения.

Спасатели прибыли на место происшествия уже тогда, когда пострадавшие 1983 и 2006 года рождения были на берегу в тяжелом состоянии.

Инцидент на обводном канале: смотрите фото

К сожалению, тело парня 2007 года рождения без признаков жизни водолазы нашли в нескольких десятках метров.

Обратите внимание! В ГСЧС призывают не подвергать себя и других опасности. Купание в несанкционированных местах, прыжки в воду в неизвестных локациях, употребление алкоголя во время отдыха на водоемах – все это может иметь фатальные последствия.

Напомним, недавно в Николаеве во время отдыха в бассейне утонул 6-летний мальчик. Бригада скорой медицинской помощи проводила реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.