Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Николаевской области.

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Что известно о гибели ребенка в комплексе отдыха в Николаеве?

Полицейские получили вызов от 43-летней жительницы Николаева о том, что на территории одного из комплексов отдыха города в бассейне утонул 6-летний мальчик. Ребенка достали из воды. На место приехали врачи скорой помощи, однако реанимационные действия не имели результата. Спасти мальчика не удалось.

Полицейские изучают обстоятельства трагедии и выясняют обстоятельства гибели ребенка. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Следователи зарегистрировали событие в николаевском комплексе как "несчастный случай".

Напомним, в Черноморске, что в Одесской области, вторые сутки ищут подростка, который исчез в море во время шторма 28 июля.

Парня искали на 16 500 квадратных метров морского дна и 8 километров побережья, однако пока ребенка не нашли.

А 26 июля на водоеме в Чернигове погиб 3-летний мальчик, который отдыхал с мамой на местном озере "Земснаряд" утонул маленький мальчик. Сообщение о том, что ребенок утонул, поступило примерно в полдень. Ребенка достали из воды, но медики уже не смогли ему помочь.