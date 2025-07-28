Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Волынской области.

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Как полицейские спасли подростка?

26 июля на Волыни в полицию обратилась женщина и сообщила, что ее 15-летний сын нанес себе порезы ножницами. В результате юноша потерял много крови.

На место оперативно прибыл наряд местной полиции. Правоохранители Кипень Александр и Трохимук Евгений сразу сориентировались и предоставили парню качественную домедицинскую помощь. После инцидента полицейские успокоили и подростка, и его мать.

Сейчас с юношей все в порядке. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

К слову, 26 июля на железнодорожной станции в поселке Брюховичи несовершеннолетний парень был поражен электрическим током. Полиция установила, что пострадавший – 15-летний житель одного из сел Львовского района. Юноша хотел сделать селфи на крыше вагона поезда и был поражен электротоком. Правоохранительные органы вызвал дежурный по железнодорожной станции.