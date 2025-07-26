Дежурный по железнодорожной станции заметил, как подросток залез на вагон поезда, дальше он увидел вспышку, после чего парень упал на землю, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о состоянии парня?

Мужчина сразу сообщил об инциденте правоохранителям и медикам.

Установлено, что пострадавший – 15-летний житель одного из сел Львовского района. Юноша хотел сделать селфи на крыше вагона поезда и был поражен электротоком.

Врачи, прибывшие на место происшествия диагностировали у парня сильные ожоги тела – сейчас он находится в реанимации.

По факту проводится проверка, решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, что 5 июля на железнодорожном вокзале Нежина поражения электрическим током получили 15-летний парень и 19-летняя девушка. Пострадавших сняли с крыши вагона и передали медикам. ️ К сожалению, парень погиб, девушка попала в реанимацию.