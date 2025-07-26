Около 12 часов в полицию поступило сообщение о том, что на водоеме в Чернигове утонул трехлетний мальчик, который отдыхал на озере с матерью, передает 24 Канал.

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Что известно о гибели ребенка в Чернигове?

В комментарии Суспильному начальник областной спасательно-водолазной службы Сергей Болдырев рассказал, что из воды ребенка достали люди, которые отдыхали рядом.

На месте происшествия медики проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, спасти ребенка не удалось.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное убийство".

Напомним, что в среду, 23 июля, в озере в селе Скварява Золочевского района утонул 13-летний парень. Его тело водолазы обнаружили 24 июля.

14 июля в Харькове во время купания в гидропарке утонул 8-летний мальчик, тело которого водолазы нашли только на следующий день.