Близько 12-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що на водоймі в Чернігові потонув трирічний хлопчик, який відпочивав на озері з матір'ю, передає 24 Канал.

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Що відомо про загибель дитини у Чернігові?

У коментарі Суспільному начальник обласної рятувально-водолазної служби Сергій Болдирев розповів, що з води дитину дістали люди, які відпочивали поряд.

На місці події медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, врятувати дитину не вдалося.

Наразі співробітники поліції встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне вбивство".

Нагадаємо, що у середу, 23 липня, в озері в селі Скварява Золочівського району потонув 13-річний хлопець. Його тіло водолази виявили 24 липня.

14 липня в Харкові під час купання в гідропарку потонув 8-річний хлопчик, тіло якого водолази знайшли лише наступного дня.