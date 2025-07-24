Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.
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Що відомо про загибель 13- річного хлопця на озері?
В ДСНС повідомили, що на Золочівщині потонув хлопець 2012 року народження
Вказується, що 23 липня хлопець з друзями пішов купатися.
У якийсь момент хлопець зник під водою. Сьогодні, 24 липня, водолази знайшли тіло у водоймі,
– повідомили рятувальники.
В ДСНС нагадали:
- не залишайте дітей без нагляду;
- купайтеся лише у дозволених та обладнаних місцях;
- не заходьте у воду у нетверезому стані;
- не пірнайте у незнайомих місцях;
- не нехтуйте жодним застереженням.
Нагадаємо, 14 липня у Журавлівському гідропарку міста Харкова трапилась трагічна подія. Під час купання потонув 8-річний хлопчик.
До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню.