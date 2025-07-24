Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС.

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Що відомо про загибель 13- річного хлопця на озері?

В ДСНС повідомили, що на Золочівщині потонув хлопець 2012 року народження

Вказується, що 23 липня хлопець з друзями пішов купатися.

У якийсь момент хлопець зник під водою. Сьогодні, 24 липня, водолази знайшли тіло у водоймі,

– повідомили рятувальники.

В ДСНС нагадали:

не залишайте дітей без нагляду;

купайтеся лише у дозволених та обладнаних місцях;

не заходьте у воду у нетверезому стані;

не пірнайте у незнайомих місцях;

не нехтуйте жодним застереженням.

Нагадаємо, 14 липня у Журавлівському гідропарку міста Харкова трапилась трагічна подія. Під час купання потонув 8-річний хлопчик.

До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню.