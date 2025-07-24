Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
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Что известно о гибели 13-летнего парня на озере?
В ГСЧС сообщили, что на Золочевщине утонул парень 2012 года рождения
Указывается, что 23 июля парень с друзьями пошел купаться.
В какой-то момент парень исчез под водой. Сегодня, 24 июля, водолазы нашли тело в водоеме,
– сообщили спасатели.
В ГСЧС напомнили:
- не оставляйте детей без присмотра;
- купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах;
- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- не пренебрегайте ни одним предостережением.
Напомним, 14 июля в Журавлевском гидропарке города Харькова произошло трагическое событие. Во время купания утонул 8-летний мальчик.
К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы ГСЧС. Утром 15 июля тело ребенка обнаружили и подняли на поверхность.