Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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Что известно о гибели 13-летнего парня на озере?

В ГСЧС сообщили, что на Золочевщине утонул парень 2012 года рождения

Указывается, что 23 июля парень с друзьями пошел купаться.

В какой-то момент парень исчез под водой. Сегодня, 24 июля, водолазы нашли тело в водоеме,

– сообщили спасатели.

В ГСЧС напомнили:

не оставляйте детей без присмотра;

купайтесь только в разрешенных и оборудованных местах;

не заходите в воду в нетрезвом состоянии;

не ныряйте в незнакомых местах;

не пренебрегайте ни одним предостережением.

Напомним, 14 июля в Журавлевском гидропарке города Харькова произошло трагическое событие. Во время купания утонул 8-летний мальчик.

К поисково-спасательным работам были привлечены водолазы ГСЧС. Утром 15 июля тело ребенка обнаружили и подняли на поверхность.