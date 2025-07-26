Двое жертв российской атаки на Днепр – это супруги, передает 24 Канал.

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Что известно о погибших в Днепре?

Россияне ударили по многоэтажке жилого комплекса "Новодворянский". В результате удара была повреждена крыша и верхние этажи дома.

Именно в этом доме была ранена, по данным СМИ, 21-летняя Лариса Стягайло. Ее муж погиб на месте.

Спасатели смогли достать девушку из-под завалов. Ее срочно доставили в больницу. Медики отчаянно боролись за жизнь молодой днепрянки. Впрочем, позже стало известно, что она умерла от полученных травм.

Лариса Стягайло, которая погибла в Днепре 26 июля / Фото соцсети

Крыша и верхний этажи ЖК "Новодворянский"/ Фото городской совет

К слову, Харьков тоже подвергся комбинированному удару. По городу били бомбами, ракетами и дронами. Вследствие этой террористической атаки россиян пострадали 6 человек, из них 4 – сотрудники ГСЧС.