Черговий по залізничній станції помітив, як підліток заліз на вагон потяга, далі він побачив спалах, після чого хлопець впав на землю, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

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Що відомо про стан хлопця?

Чоловік одразу повідомив про інцидент правоохоронців і медиків.

Встановлено, що постраждалий – 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Юнак хотів зробити селфі на даху вагона потяга та був уражений електрострумом.

Лікарі, які прибули на місце події діагностували у хлопця сильні опіки тіла – зараз він перебуває у реанімації.

За фактом проводиться перевірка, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що 5 липня на залізничному вокзалі Ніжина ураження електричним струмом отримали 15-річний хлопець та 19-річна дівчина. Постраждалих зняли із даху вагона та передали медикам.️ На жаль, хлопець загинув, дівчина потрапила в реанімацію.