А дівчина, яка була разом із ним, потрапила до реанімації. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також На Вінниччині підлітка вдарило струмом на вагоні потяга: він у вкрай важкому стані

Загинув 15-річний підліток

Інцидент на залізничному вокзалі Ніжина стався у суботу, 5 липня.

Увечері рятувальники отримали повідомлення про ураження електричним струмом 15-річного хлопця та 19-річної дівчини.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам.

️На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації,

– розповіли у ДСНС.

Важливо! Рятувальники звертаються до батьків, аби вони пояснювали дітям, що залізниця – не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям, адже це може врятувати життя!

До слова, нещодавно на Чернігівщині 11-річний хлопчик постраждав від невідомого предмета, який вибухнув у нього в руках. Дитина потрапила до лікарні з пораненнями.