А девушка, которая была вместе с ним, попала в реанимацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Погиб 15-летний подросток

Инцидент на железнодорожном вокзале Нежина произошел в субботу, 5 июля.

Вечером спасатели получили сообщение о поражении электрическим током 15-летнего парня и 19-летней девушки.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам.

к сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации,

– рассказали в ГСЧС.

Важно! Спасатели обращаются к родителям, чтобы они объясняли детям, что железная дорога – не место для развлечений. Объясняйте детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом, ведь это может спасти жизнь!

К слову, недавно на Черниговщине 11-летний мальчик пострадал от неизвестного предмета, который взорвался у него в руках. Ребенок попал в больницу с ранениями.