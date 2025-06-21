ДСНС оперативно доставили юнака до обласної лікарні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Підлітка вразило втрумом на даху потяга на Вінниччині

У селі Гнівань Вінницької області 13-річний хлопець заліз на дах вагона потяга. Його сильно вразило струмом. На момент прибуття рятувальників він лежав на землі між коліями.

Хлопця оперативно передали до "швидкої". Його доставили до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні.

Зверніть увагу! Як зазначили у ДСНС, контактна мережа потяга перебуває під постійною високою напругою. Навіть без дотику можна отримати смертельний удар струмом.

ДСНС закликали батьків говорити зі своїми дітьми та пильнувати їх, пояснювати, що залізниця – не місце для ігор. Ціною таких розваг може стати життя.