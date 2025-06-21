Згодом його помітив оператор безпілотника. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Тараса Кочкодана в ефірі "Суспільне. Студія".

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Що відомо про пошуки 5-річного хлопчика

Як повідомляє Кочкодан, хлопчик заховався під терновим кущем неподалік дому в рідному селі Трійця.

Знайшли дуже близько, поруч біля дому, хоча там шукали. Він був захований у терновому кущі, у такому щільному, що помітили тільки завдяки пильності оператора БпЛА, який зосередив чітку ділянку біля хати,

– розповів рятувальник.

Він додав, що за допомогою дрона рятувальники помітили рух під кущем. За словами Кочкодана, дитина була в яскравому рожевому одязі, але під час перебування під кущем зняла його, і саме рух дав можливість помітити Кирила.

Рятувальник зазначив, що хлопчик дуже витривалий. Зараз його обстежують медики. Раніше вказувалося, що в дитини аутизм і вона не розмовляє.

Загалом до пошукової операції долучилися понад 400 людей. Хлопчика шукали як пішки, так і з допомогою БпЛА. Кочкодан розповів, що хаосу під час операції не було, адже до людей, які прибували на пошуки, визначали гірських рятувальників, надавали чіткі координати, на електронних мапах і GPS-планшетах позначали чіткі зони пошуку.

Після того, як групи поверталися, рятувальники дивилися їхні трекери, які показували, як вони йшли, чи всю ділянку обстежили та чи не було пропусків.