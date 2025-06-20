Господарка тваринки записала відео для рятувальників, де висловила вдячність. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

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Рятувальники розповіли про знахідку серед уламків будівлі

Співробітники ДСНС проводили пошуково-рятувальні роботи 18 червня в одному з будинків Солом’янського району, зруйнованому внаслідок російського удару вночі 17 числа. Рятувальники натрапили на маленьке цуценя. "Саме. Налякане. Але не зломлене", – підкреслили вони.

Маленький пухнастик, який пережив жахливе, нарешті опинився в надійних руках. Рятувальники не тільки винесли його з руїн, а й відшукали його господарів – людей, які також постраждали під час обстрілу,

– розповіли в ДСНС.

Господарка тварини подякувала співробітникам ДСНС: дивіться відео

"Ця історія – про силу людяності. Про надію, яка не згасає навіть у найтемніші миті. Про дива, які творять рятувальники. І кожен з них — трохи чарівник", – підсумували в ДСНС.

До слова, у Києві собака випадково врятував життя своєму господарю. Під час нічного обстрілу пес Річард втік від господаря – саме це дозволило зберегти йому життя.