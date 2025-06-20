Хозяйка животного записала видео для спасателей, где выразила благодарность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Спасатели рассказали о находке среди обломков здания

Сотрудники ГСЧС проводили поисково-спасательные работы 18 июня в одном из домов Соломенского района, разрушенном в результате российского удара ночью 17 числа. Спасатели наткнулись на маленького щенка. "Именно. Напуганный. Но не сломленный", – подчеркнули они.

Маленький пушистик, переживший ужасное, наконец-то оказался в надежных руках. Спасатели не только вынесли его из руин, но и отыскали его хозяев – людей, которые также пострадали во время обстрела,

– рассказали в ГСЧС.

Хозяйка животного поблагодарила сотрудников ГСЧС: смотрите видео

"Эта история – о силе человечности. О надежде, которая не угасает даже в самые темные мгновения. О чудесах, которые творят спасатели. И каждый из них - немного волшебник", – подытожили в ГСЧС.

К слову, в Киеве собака случайно спасла жизнь своему хозяину. Во время ночного обстрела пес Ричард убежал от хозяина – именно это позволило сохранить ему жизнь.