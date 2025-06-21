Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також У Кривому Розі 5-річний хлопчик провалився в каналізаційний люк на дитячому майданчику

Рятувальники знайшли дитину, яку шукали 3 дні

В пресслужбі ДСНС повідомили, що рятувальники знайшли 5-річного Кирила, якого шукали більше ніж 3 доби. Дитину знайшли 21 червня о 05:54.

Дитину передано медикам,

– повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, хлопчик зник увечері 17 червня біля села Троїця, Коломийський район. Дитина має аутизм і не розмовляє, що ускладнювало операцію.

Станом на вечір 20 червня до пошуків Кирила залучилися 14 груп рятувальників, з них 1 група водолазно-рятувальних робіт та 1 група для обʼїзду на квадроциклах.

Також вказувалося, що від початку пошуково-рятувальних робіт було обстежено 3 850 гектарів місцевості з яких 2 950 гектарів – лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 5 тисяч гектарів місцевості.

Водолазами загалом обстежено 12 водойм на площі 7 700 метрів квадратних.



