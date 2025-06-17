Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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На Прикарпатті тривають пошуки дитини

За даними ДСНС, станом на ранок 19 червня сотні рятувальників перевірили вже понад 850 гектарів території, проте Кирила досі шукають.

Усього до пошукової операції залучено 361 людину, 45 одиниць техніки, 9 дронів і 4 кінологи зі службовими собаками. З рідними зниклого хлопчика працює психолог ДСНС.

У межах пошуків перевірено 9 водойм площею понад 4 800 квадратних метрів. Залучені водолази, які детально обстежують кожну водойму поблизу району зникнення дитини.

Кирило Бондарчук, що зник на Прикарпатті / Фото Національної поліції України

Поліцейські збільшили зону пошуків і перевіряють прилеглі села. До операції залучено всі наряди поліції області.

Нагадаємо, Кирило Бондарчук загубився під час прогулянки в лісі поблизу села Троїця, Коломийського району.