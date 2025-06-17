Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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По данным ГСЧС, по состоянию на утро 19 июня сотни спасателей проверили уже более 850 гектаров территории, однако Кирилла до сих пор ищут.

Всего к поисковой операции привлечено 361 человек, 45 единиц техники, 9 дронов и 4 кинолога со служебными собаками. С родными пропавшего мальчика работает психолог ГСЧС.

В рамках поисков проверено 9 водоемов площадью более 4 800 квадратных метров. Привлечены водолазы, которые подробно обследуют каждый водоем вблизи района исчезновения ребенка.

Кирилл Бондарчук, пропавший на Прикарпатье / Фото Национальной полиции Украины

Полицейские увеличили зону поисков и проверяют близлежащие села. К операции привлечены все наряды полиции области.

Напомним, 5-летний Кирилл Бондарчук потерялся во время прогулки в лесу вблизи села Троица, Коломыйского района.