Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Волинської області.

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Як поліцейські врятували підлітка?

26 липня на Волині до поліції звернулась жінка та повідомила, що її 15-річний син завдав собі порізів ножицями. Внаслідок цього юнак втратив багато крові.

На місце оперативно прибув наряд місцевої поліції. Правоохоронці Кіпень Олександр та Трохимук Євген одразу зорієнтувались та надали хлопцю якісну домедичну допомогу. Після інциденту поліцейські заспокоїли і підлітка, і його матір.

Наразі з юнаком усе гаразд. Обставини події встановлюються.

До слова, 26 липня на залізничній станції у селищі Брюховичі неповнолітній хлопець був уражений електричним струмом. Поліція встановила, що постраждалий – 15-річний мешканець одного з сіл Львівського району. Юнак хотів зробити селфі на даху вагона потяга та був уражений електрострумом. Правоохоронні органи викликав черговий по залізничній станції.