Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Як поліція відреагувала на скандал з водієм?

Інцидент стався 20 липня у маршрутному автобусі №535.

За словами журналістів, водій під час руху неадекватно реагував на пасажирів, які звертались до нього українською мовою, кидав репліки у відповідь російською, а також порушував правила дорожнього руху.

У відповідь у Дарницькому райуправлінні поліції заявили, що надавачі послуг зобов'язані обслуговувати споживачів та надавати послуги державною мовою. Це ж стосується й сфери пасажирських перевезень.

Інформуємо, що 21.07.2025 з водієм зазначеного транспортного засобу проведено профілактичну бесіду щодо дотримання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". З метою вживання заходів щодо притягнення до відповідальності водія за порушення ПДР, матеріали за даним зверненням направлено до Управління патрульної поліції міста Києва,

– повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно в Києві стався ще один інцидент. Дівчина у вагоні столичного метро перебувала в стані алкогольного сп’яніння, ображала пасажирів і вигукувала "Слава Росії". Згодом поліція встановила особу дівчини – нею виявилася 25-річна жителька Києва.