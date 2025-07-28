Унаслідок ДТП постраждав чоловік. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
Дивіться також Шматок металу прошив салон авто: на Київщині сталася моторошна ДТП
Що відомо про ДТП у Києві?
Спочатку відео автопригоди опублікували в соцмережах. На кадрах було видно, як автомобіль протаранив парапет підземного переходу поруч із народним Меморіалом пам’яті у центрі Києва.
Згодом про подію розповіли в поліції – там встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 07:00 ранку.
Встановлено, що керманич автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Хрещатик зі сторони Бесарабської площі, не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на пішохідну частину дороги, де зіткнувся з бетонним загородженням підземного переходу,
– пояснили правоохоронці.
Водій постраждав унаслідок інциденту. 43-річного чоловіка із тілесними ушкодженнями у вигляді відкритого перелому ноги лікарі госпіталізували до медичного закладу. За попередніми даними, він був тверезий.
Правоохоронці показали наслідки ДТП / Фото Нацполіції
ДТП у Києві на Майдані Незалежності / Фото Нацполіції
На місці продовжують працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, яка встановлює механізм та обставини автопригоди.