В результате ДТП пострадал мужчина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о ДТП в Киеве?

Сначала видео ДТП опубликовали в соцсетях. На кадрах было видно, как автомобиль протаранил парапет подземного перехода рядом с народным Мемориалом памяти в центре Киева.

Впоследствии о происшествии рассказали в полиции – там устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло около 07:00 утра.

Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Крещатик со стороны Бессарабской площади, не справился с управлением, в результате чего выехал на пешеходную часть дороги, где столкнулся с бетонным заграждением подземного перехода,

– объяснили правоохранители.

Водитель пострадал в результате инцидента. 43-летнего мужчину с телесными повреждениями в виде открытого перелома ноги врачи госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, он был трезв.

Правоохранители показали последствия ДТП / Фото Нацполиции

ДТП в Киеве на Майдане Независимости / Фото Нацполиции

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка, которая устанавливает механизм и обстоятельства ДТП.