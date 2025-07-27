26 июля в 17:42 на автодороге Киев – Чоп, возле села Бузова в Бучанском районе произошло смертельное ДТП, передает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Что известно о ДТП на трассе Киев – Чоп?

На место происшествия прибыли 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень. Они выяснили, что в результате ДТП водитель оказался зажатым в транспортном средстве.

Спасатели с помощью бензореза и гидравлического инструмента деблокировали тела погибшего из поврежденного автомобиля.

На месте происшествия работали 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Причина ДТП устанавливается.

Трагедия в Киевской области / Фото ГСЧС

Еще до официальных сообщений информация о смертельной аварии вблизи Бузовой появилась в местных пабликах. Свидетели рассказывали, что легковушка на скорости врезалась в отбойник. Кусок металла длиной около 20 метров проткнул салон авто.

Отмечалось, что трое пассажиров остались почти невредимыми. Основной удар принял на себя водитель.

К слову, во Львовской области водитель BMW X5 слетел в Яснинский карьер, погиб один человек, нескольким удалось спастись.