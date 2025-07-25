Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о гибели Ярослава Рущишина?

Заведующий оперативно-диспетчерской службы Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи Роман Портюк рассказал, что звонок на линию 103 поступил от полиции 24 июля в 21:48.

По его словам, уже через восемь минут на место ДТП прибыла "скорая" из Рогатина.

Полицейская сказала, что на центральной дороге в селе Бабухов возле разбитого мотоцикла лежит мужчина. Его состояние – крайне тяжелое. Сразу из Рогатина мы отправили врачебную бригаду № 89. Медики на место происшествия прибыли в 21:56. Поскольку было темное время суток, пациента сразу занесли в санитарный автомобиль, где констатировали биологическую смерть. Реанимационные мероприятия не проводились,

– сказал Роман Портюк.

По его словам, тело депутата доставили в морг Рогатинской больницы. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что у погибшего обнаружили тяжелую черепно-мозговую травму, повреждения шеи и конечностей – все это характерно для ДТП на большой скорости.

Напомним, Ярослава Рущишина похоронят 28 июля на Лычаковском кладбище после общегородского прощания.

Семья просит не приносить цветов, а перевести средства на поддержку Украинского католического университета – учреждения, которому Рущишин посвятил немало усилий.