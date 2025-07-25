Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на партию "Голос", к которой принадлежал Ярослав. В результате смертельного ДТП на Ивано-Франковщине погиб народный депутат и известный львовский предприниматель Ярослав Рущишин.
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Во Львове готовятся к прощанию с Ярославом Рущишином
Его похоронят 28 июля на Лычаковском кладбище во Львове.
Прощание с Рущишином начнется в субботу, 27 июля, в церкви Святой Софии возле УКУ. В воскресенье в 9:30 – Божественная Литургия, после которой состоится общегородское прощание на Площади Рынок и похороны.
График прощания с Ярославом Рущишином:
Место: Церковь Святой Софии, ул. Козельницкая, 2а
- 27 июля, 19:00 – парастас.
- 28 июля, 9:30 – Литургия.
- 11:30 – общегородское прощание на Площади Рынок.
- 13:00 – 14:00 – похороны на Лычаковском кладбище.
Семья просит не приносить цветов, а перевести средства на поддержку Украинского католического университета – учреждения, которому Рущишин посвятил немало усилий.
Что произошло?
ДТП произошло 24 июля около 21:45 возле села Бабухов. Ярослав Рущишин был за рулем мотоцикла Harley-Davidson и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. 57-летний нардеп умер по дороге в больницу.
Кем был Ярослав Рущишин?
Ярослав Рущишин – известный львовский предприниматель, меценат и общественный деятель. Один из основателей легендарного художественного объединения "Дзига", которое стало культурным сердцем Львова 1990-х. Основал швейную компанию "Троттола", которая стала одним из крупнейших украинских экспортеров в своей отрасли.
Отдельное место в его жизни занимало образование: Рущишин был почетным сенатором УКУ и соучредителем бизнес-школы университета. В 2019 году прошел в парламент по списку партии "Голос", где занимался вопросами экономики, предпринимательства и культуры.