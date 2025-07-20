Усіх учасників події опитали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції.

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Що відомо про дівчину, яка вигукувала "слава Росії"?

Правоохоронці встановили та допитали всіх учасників конфлікту, зафіксованого на відео. За словами поліції, жінка не має претензій до чоловіка, який її вдарив.

У разі, якщо вона звернеться із заявою до поліції, діям іншого учасника конфлікту буде надана правова оцінка згідно з нормами чинного законодавства,

– додали в поліції.

Інцидент стався 18 липня. За даними ЗМІ та Telegram-каналів, у вагоні метро дівчина перебувала в стані алкогольного сп’яніння, ображала пасажирів та вигукувала "Слава Росії". Один із чоловіків спершу вдарив її по голові рукою, потім штовхнув ногою. Інші пасажири підтримали ідею висадити дівчину з вагона.

Після розголосу поліція встановила особу дівчини – нею виявилася 25-річна мешканка Києва. Вона пояснила, що була п’яною через особисті проблеми й не пам’ятає, що саме відбувалося. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності.