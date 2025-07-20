Всех участников происшествия опросили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции.

Смотрите также Девушка в метро в Киеве прославляла Россию, другой пассажир ударил ее

Что известно о девушке, которая выкрикивала "слава России"?

Правоохранители установили и допросили всех участников конфликта, зафиксированного на видео. По словам полиции, женщина не имеет претензий к мужчине, который ее ударил.

В случае, если она обратится с заявлением в полицию, действиям другого участника конфликта будет дана правовая оценка согласно нормам действующего законодательства,

– добавили в полиции.

Инцидент произошел 18 июля. По данным СМИ и Telegram-каналов, в вагоне метро девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляла пассажиров и выкрикивала "Слава России". Один из мужчин сначала ударил ее по голове рукой, потом толкнул ногой. Другие пассажиры поддержали идею высадить девушку из вагона.

После огласки полиция установила личность девушки – ею оказалась 25-летняя жительница Киева. Она объяснила, что была пьяной из-за личных проблем и не помнит, что именно происходило. Женщину привлекли к административной ответственности.