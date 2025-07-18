Отмечается, что пассажирка выкрикивала одобрительные лозунги в пользу России, чем спровоцировала конфликт с другим пассажиром, и он ее ударил, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Смотрите также В больницу после нападения: в селе Гребенки жестоко избили отца погибшего нацгвардейца

Как полиция отреагировала на инцидент в метро?

Как писали телеграмм-каналы, девушка якобы ругалась, а также кричала "Слава России". На распространенном в сети ролике видно, что ее ударили по голове. После того несколько других пассажиров предложили высадить ту из вагона.

Сейчас по данному факту сотрудниками управления полиции в метрополитене продолжается проверка, устанавливаются все участники этого события, а также решается вопрос правовой квалификации.

Полиция призывает граждан соблюдать законность. Если вы стали свидетелем правонарушения – сообщите в правоохранительные органы,

– говорится в заявлении полиции Киева.

Напомним, что в Киевской области мужчина угрожал семье гранатой и огнестрельным оружием. По прибытии полицейских он бросил в них гранатой. Злоумышленника застрелили, четверо правоохранителей пострадали.

В Василькове Киевской области 57-летний мужчина поджег мать и младшего брата. 76-летняя женщина умерла.

На Закарпатье неизвестные подожгли церковь в селе Паладь-Комаровцы, оставив надпись "Мадьяров на ножи".