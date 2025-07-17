Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области.

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Что известно об избиении мужчины на Киевщине?

В селе Гребенки Белоцерковского района Киевской области группа несовершеннолетних жестоко избила 62-летнего Сергея Мартыненко. По словам активиста Дениса Белиха, сын пострадавшего, Юрий Мартыненко, погиб более полугода назад во время боевых действий.

По данным полиции, потерпевший находился на берегу реки возле собственного дома. Тогда увидел компанию подростков, которые шумели и мусорили неподалеку. Сергей сделал им замечание, после чего 16-летний юноша набросился на мужчину с кулаками.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений,

– сообщили в полиции.

После избиения мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам общественного активиста Дениса Белых, у нападавших могут быть родственники в правоохранительных органах.

К слову, ранее в Самаре, что на Днепропетровщине, трое несовершеннолетних избили прохожего. С ними провели профилактическую беседу, а на родителей составили админпротоколы.