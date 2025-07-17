Про це повідомляє 24 Канал з посилання на поліцію Київщини.

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Що відомо про побиття чоловіка на Київщині?

У селі Гребінки Білоцерківського району Київської області група неповнолітніх жорстоко побила 62-річного Сергія Мартиненка. За словами активіста Дениса Белиха, син постраждалого, Юрій Мартиненко, загинув більше пів року тому під час бойових дій.

За даними поліції, потерпілий перебував на березі річки біля власної домівки. Тоді побачив компанію підлітків, які галасували та смітили неподалік. Сергій зробив їм зауваження, після чого 16-річний юнак накинувся на чоловіка з кулаками.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень,

– повідомили у поліції.

Після побиття чоловіка госпіталізували в тяжкому стані. За словами громадського активіста, у нападників можуть бути родичі в правоохоронних органах.

До слова, раніше у Самарі, що на Дніпропетровщині, троє неповнолітніх побили перехожого. З ними провели профілактичну бесіду, а на батьків склали адмінпротоколи.