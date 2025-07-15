Поліцейські відреагували на поведінку підлітків, які чинили хуліганські дії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про побиття чоловіка у Самарі?

За даними поліції, в мережі з’явилося відео, на якому група хлопців протиправно поводиться щодо мешканців міста Самар. Ювенальні поліцейські оперативно встановили учасників, які виявилися місцевими хлопцями віком 14, 15 і 16 років.

На батьків неповнолітніх склали адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей, тоді як на 16-річного підліткат – за дрібне хуліганство. Зі зловмисниками провели профілактичні бесіди, щоб не допустити подібної поведінки у майбутньому.

У поліції нагадують, що відповідальність за вчинки неповнолітніх несуть їхні батьки, та закликають дорослих бути уважнішими до поведінки дітей, стежити за їхнім дозвіллям і колом спілкування.

До слова, раніше у Новомиргороді підлітки побили дівчину, зняли це на відео та оприлюднили в мережі. Поліція Кіровоградської області встановила всіх учасників інциденту, подію кваліфікували як булінг.