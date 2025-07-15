Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про пограбування чоловіка?

Правоохоронці отримали повідомлення про крадіжку значної суми грошей у мешканця Києва. Поліцейські встановили, що 14 липня ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе додому.

Після спільного розпиття алкогольних напоїв чоловік заснув, а гостя, побачивши готівку в сумці господаря оселі, викрала близько 50 000 доларів та залишила квартиру,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці змогли розшукати правопорушницю менше ніж за добу. Під час обшуку слідчі вилучили у неї більшу частину викрадених коштів, а також готівку в національній валюті.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах. Наразі вона перебуває під вартою з правом внесення застави. Порушниці загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ та ОГП викрили експосадовця Міноборони, який, ймовірно, вкрав 90 мільйонів гривень на закупівлі бракованих протитанкових ракетних комплексів для ЗСУ. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.