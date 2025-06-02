Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кіберполіцію України.

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Що відомо про затримання шахрая, який викрав мільйон гривень

Кіберполіцейські Вінниччини спільно з іншими правоохоронцями затримали чоловіка, причетного до схеми шахрайського заволодіння грошима з банківського рахунку матері загиблого захисника України.

Поплічники фігуранта телефонували потерпілій, вдаючи з себе працівників служби безпеки одного з банків. Вони повідомили про нібито блокування банківської картки та, застосовуючи методи соціальної інженерії, переконали співрозмовницю виконати певні дії. Це дозволило їх спільнику отримати доступ до онлайн-банкінгу громадянки та заволодіти майже мільйоном гривень, який жінка отримала від держави у зв'язку із загибеллю її сина,

– розповіли у поліції.

Привласнені кошти житель Вінниці витратив, придбавши дорогу техніку, зокрема смартфони, за допомогою безконтактних платежів у торгових мережах Вінниці з подальшим їх продажем.

Поліцейські затримали шахрая, що викрав мільйон гривень у матері загиблого воїна / Фото Кіберполіції України

"Правоохоронці встановили особу 38-річного уродженця російського міста Челябінськ, який має українське громадянство і проживає у Вінниці. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має низку незнятих та непогашених судимостей за корисливі злочини", – розповіли правоохоронці.

Кіберполіцейські також з'ясували, що у день привласнення коштів матері загиблого військового підозрюваний придбав 18 смартфонів iPhone, а також вивів частину грошей через фінансову компанію, пов'язану з поштовим оператором.

Слідчі провели низку обшуків і повідомили фігуранту про підозру за статтею Кримінального кодексу України про шахрайство. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії, щоб встановити спільників чоловіка.