Що відомо про цю справу

Зараз цей посадовець та 5 його спільників перебувають у міжнародному розшуку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

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Посадовець створив злочинну організацію, до якої залучив свого заступника, начальника одного з управлінь та 6 підприємців. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що підконтрольні організатору "схеми" компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на поставку нафтопродуктів, за які не розраховувались,

– повідомляє Нацполіція.

Зверніть увагу! Легалізація коштів відбувалась через фейкові угоди.

29 травня оперативники ДСР та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції провели 49 обшуків одразу у декількох містах України. Йдеться, зокрема, про офісні приміщення та місця проживання фігурантів справи.

Вилучено було:

документацію;

накопичувачі інформації;

техніку.

Окрім оголошення підозри, поліціянтами було накладено арешт на: