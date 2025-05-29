Что известно об этом деле

Сейчас этот чиновник и 5 его сообщников находятся в международном розыске, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Читайте также В Украине накопили более 10 миллиардов гривен невыплаченных пенсий: где их будут хранить

Чиновник создал преступную организацию, к которой привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и 6 предпринимателей. Оперативники Департамента стратегических расследований установили, что подконтрольные организатору "схемы" компании заключали с нефтеперерабатывающей корпорацией договоры на поставку нефтепродуктов, за которые не рассчитывались,

– сообщает Нацполиция.

Обратите внимание! Легализация средств происходила через фейковые сделки.

29 мая оперативники ДВР и следователи Главного следственного управления Нацполиции провели 49 обысков сразу в нескольких городах Украины. Речь идет, в частности, об офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела.

Изъято было:

документацию;

накопители информации;

технику.

Кроме объявления подозрения, полицейскими был наложен арест на