Арест активов коррупционеров: какая сумма в 2024 году

В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура наложили арест на активы на сумму 6,8 миллиарда гривен, передает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

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Эти активы принадлежат коррупционерам, дела которых сейчас находятся на стадии судебного рассмотрения. Поэтому, среди них оказались:

  • денежные средства;
  • криптовалюта;
  • недвижимость (жилая и нежилая);
  • земельные участки;
  • транспортные средства;
  • сельхозтехника;
  • корпоративные права.

Кроме того, НАБУ и САП добились ареста ряда зарубежных активов, в частности элитных автомобилей, недвижимости и драгоценностей. Это имущество принадлежит подозреваемым по делу преступной организации, связанной с Фондом государственного имущества.

Могут ли конфисковать арестованные активы

В НАБУ отметили, что по ходатайству бюро и САП на активы коррупционеров может быть наложен арест с целью их дальнейшей конфискации. Это происходит в случае доказательства незаконного приобретения этих активов и для возмещения убытков, нанесенных противоправными действиями.