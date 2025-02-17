Почему сократились средства на счетах украинцев

Поступления на счета клиентов обычно растут в конце календарного года под влиянием сезонных факторов, а в начале следующего – сокращаются. Такая тенденция наблюдалась еще в довоенный период, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ.

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В то же время объем гривневых средств на счетах физических лиц в течение января вырос на 0,1%, тогда как в январе прошлого года этот показатель уменьшался.

Ситуативные оттоки средств со счетов бизнеса в январе, что обусловлены сезонными факторами, в частности уплатой годовых налогов и сборов, не имеют влияния на состояние ликвидности банковской системы,

– говорится в сообщении.

Прошлогодние сезонные колебания оттока средств не сказались на ликвидности банковской системы. В результате за 2024 год объем гривневых средств на счетах физических лиц в банках вырос на 12%, а на счетах предприятий – на 19%.

По нашим прогнозам и ожиданиям банков из свежего опроса, объем вложений клиентов будет расти и в 2025 году. Такие ожидания фиксировались в течение всего 2024 года,

– объяснили в пресс-службе.

По данным Национального банка Украины, объем гривневых средств клиентов в банковских учреждениях по состоянию на начало февраля 2025 года составляет 1 триллион 800 миллиардов гривен. С начала полномасштабного военного вторжения этот показатель вырос в два раза.