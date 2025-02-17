Чому скоротилися кошти на рахунках українців

Надходження на рахунки клієнтів зазвичай зростають наприкінці календарного року під впливом сезонних факторів, а на початку наступного – скорочуються. Така тенденція спостерігалася ще в довоєнний період, повідомляє 24 Канал із посиланням на дані НБУ.

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Водночас обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб протягом січня зріс на 0,1%, тоді як у січні минулого року цей показник зменшувався.

Ситуативні відпливи коштів з рахунків бізнесу в січні, що зумовлені сезонними чинниками, зокрема сплатою річних податків та зборів, не мають впливу на стан ліквідності банківської системи,

– йдеться в повідомлені.

Торішні сезонні коливання відтоку коштів не позначилися на ліквідності банківської системи. У результаті за 2024 рік обсяг гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках зріс на 12%, а на рахунках підприємств – на 19%.

За нашими прогнозами та очікуваннями банків зі свіжого опитування, обсяг вкладень клієнтів зростатиме і в 2025 році. Такі очікування фіксувалися впродовж всього 2024 року,

– пояснили у пресслужбі.

За даними Національного банку України, обсяг гривневих коштів клієнтів у банківських установах станом на початок лютого 2025 року становить 1 трильйон 800 мільярдів гривень. З початку повномасштабного військового вторгнення цей показник зріс у два рази.