По скільки буде долар

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на сьогодні курсові показники несуттєво змінюються. Насамперед це тому, що були введені заходи із зміцнення гривні, як-от підвищення облікової ставки до 14,5%.

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Таким чином, прогноз з 17 по 23 лютого передбачає, що максимальний показник, якого може сягнути долар на готівковому ринку та міжбанку – понад 42 гривні.

На міжбанку – 41,80 – 42,20 гривні за долар,

– 41,80 – 42,20 гривні за долар, На готівковому ринку – 41,80 – 42,30 гривні за долар.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нацбанк, як і раніше, проводитиме вельми ефективну політику та триматиме валютний ринок “під наглядом”, що фактично нівелює будь-які ознаки "запалення": попит і пропозиція залишаться врівноваженими, а відтак, очікується, що курсові зміни будуть несуттєвими.

Водночас Лєсовий нагадує, що для українських громадян є чимало альтернатив щодо збереження активів, і це не лише долари. У першу чергу йдеться про відсоткові ставки за гривневими депозитами.

Зауважте! Тримання доларів під "подушкою" не завжди вигідно, адже у 2025 році інфляція в США складе орієнтовно 2,5%. Тобто їхня купівельна здатність поволі зменшуватиметься.