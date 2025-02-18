Арешт активів корупціонерів: яка сума у 2024 році

У 2024 році Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура наклали арешт на активи на суму 6,8 мільярда гривень, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу НАБУ.

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Ці активи належать корупціонерам, справи яких наразі перебувають на стадії судового розгляду. Відтак, серед них опинилися:

грошові кошти;

криптовалюта;

нерухомість (житлова та нежитлова);

земельні ділянки;

транспортні засоби;

сільгосптехніка;

корпоративні права.

Крім того, НАБУ та САП домоглися арешту низки закордонних активів, зокрема елітних автомобілів, нерухомості та коштовностей. Це майно належить підозрюваним у справі злочинної організації, пов'язаної з Фондом державного майна.