Співробітники ювенальної превенції побачили це та вжили заходів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Кропивницький".

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Що відомо про побиття дівчини на Кіровоградщині

Речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко розповіла "Суспільному", що всіх учасників побиття вдалося встановити. Вона запевнила, що до розмови з підлітками поліцейські залучать психологів.

Станом на 15 червня заяв від учасників інциденту в поліцію не надходило. Попередньо подію кваліфікували як булінг.

Начальник відділу ювенальної превенції Сергій Бочарніков зазначає, що в Україні булінг вважається адміністративним правопорушенням. За такі дії передбачений штраф від 850 до 1700 гривень, громадські або виправні роботи.

Варто зазначити, що у випадку, якщо булінг вчинила дитина до 16 років, то штрафи та інші заходи адміністративного впливу застосовують до її батьків або опікунів.

До слова, раніше у Тернополі група підлітків побила школярку. Відео інциденту поширилося в соціальних мережах. Проти нападників відкрили кримінальне провадження.