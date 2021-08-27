Октябрята Додона: свежая кровь в пророссийском лагере Молдовы

18-го августа в Молдове официально появилась новая еще одна четко пророссийская политсила под названием "Наши". Партия предлагает качественно новый подход к сближению Молдовы с Россией. Далее читайте на украинском.

Наша пісня гарна й нова

Презентація центристської, як зазначено на офіційному сайті нового партійного утворення, партії "Наші" відбулася минулого року в жовтні. Під час цього заходу ініціативна частина партійців на чолі з таким собі Михайлом Ахрємцевим, винесла на суд громадськості основні положення програми свого політичного проєкту, попередньо наголосивши на намірі зайти в законодавчий орган своєї держави майже "з коліс" та відразу почати докорінно міняти весь молдавський політичний порядок денний. Робити всі ці зміни в політичному ландшафті, нові гравці збираються, знов таки, виходячи з правил прописаних в їхньому програмному документі.

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Найцікавіші з них стосуються трьох аспектів важливих для повернення втраченої довіри виборця до проросійських парламентських сил допущену звісно ж Додоном.

Михайло Ахрємцев – обличчя нової партії / фото – Ai Noștri

Першою позицією є бажання привернути до себе увагу молодого електорату, який відверто зневажає вибори як такі, що по суті ні на що вплинути не здатні. Звідси і всього лише 8.5% політично активної молоді(дані дворічної давності). Протиотрутою від такого шкідливого абсентиїзму є юні колеги пана Ахрємцева: Анастасія Лященко 1999-го року народження, її ровесниці Тетяна Тельпіз, Ахрємцева Анна, і молодша на рік Ада Кастравець.

До того ж самі юнки запевняють, що пішли в політику для приваблення в цю сферу всіх юнаків та дівчат зневірених у власних можливостях впливати на стан справ у Молдові.

Не менш важливим моментом у світогляді "Наших" є питання надання російській статусу другої державної. В цьому вони вбачають одну з головних умов встановлення теплих дружніх стосунків з Москвою на гуманітарному напрямку.

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І нарешті третім наріжним каменем комфортного функціонування країни у східній, читаємо російській, орбіті для новачків у молдавській дорослій політиці є консолідація придністровських виборців навколо ідеї відівчити молдаван "прогинатися під колективний Захід". Аби підсилити позитивне враження, придністровцям запропоноване місце у великій політиці через гарантії потрапляння одного дня в парламентську залу на правах представників майбутніх політичних еліт.

Мешканці сепаратистського придністровського регіону будуть тільки раді такому перебігу подій, оскільки до того голосували врізнобій ділячись при цьому на три умовних категорії: прозахідні, проросійські і ті кому більше заплатять за голос. Таким чином "Наші" вже на початку зможуть розраховувати на доволі пристойний показник народної підтримки недоотриманої їхнім ідеологічним побратимом Ігорем Додоном.

Учень хоче перевершити вчителя

Щоби переграти старого гравця на його ж полі піонерам проросійського табору, що в недалекому минулому перебували в структурі партії додонівських соціалістів на різних рівнях – від молодіжного, як то названі вище соратниці Ахрємцева, до дорослого, парламентського, як сам падаван кремлівської маріонетки потрібно було дистанціюватися від неефективних старших колег. Першим це зробив сам лідер новоявленої партії, вийшовши зі складу ПСРМ ще 2011-го.

Збори активу / фото – Ai Noștri

Тепер, коли справа дійшла до створення власного політичного бренду, Михайло Ахрємцев щосили доводить свою відстороненість на практиці. Хоча б уже тим, що говорить про неолігархічне походження свого об'єднання на відміну від інших, маючи на увазі в першу чергу Додона, а з ним і інших "бізнесменів від політики". Ахрємцев демонструє готовність відстоювати російський вектор розвитку і без фінансових вливань у його проєкти з боку Кремля, чиї сподівання так і не були виправдані старою гвардією.

Така принципово самостійницька позиція виставляє молодих реваншистів у вигідному світлі і в очах ядерного електорату соціалістів складеного переважно з пенсіонерів. Останніх в Молдові щораз більше у зв'язку з масовим виїздом молоді з країни.

Щоправда, на перших етапах своєї діяльності, "Наші" цілком собі можуть піти на тимчасовий союз із соціалістами заради вищої мети – якнайскорішого згортання тільки-но розпочатого руху офіційного Кишинева в бік ЄС, який очолює новообрана президентка Майя Санду. Як то кажуть: "Ворог мого ворога – мій друг".

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За таких умов для правлячої монобільшості виникне загроза створення в парламенті альтернативної коаліції, котра, спираючись на підтримку недоотриману в минулому від електорального поля, матиме всі шанси боротися за владу на рівних із євроінтеграторами, що зараз перебувають біля керма.

Підводячи риску, хочеться сказати, що зараз в арсеналі Ахрємцева та його послідовників є всі найголовніші козирі, що їх позбавлений Додон. Це і задоволення запиту на нові обличчя, яке автоматично відродить віру молоді в перспективність заняття політикою і міцне самостійницьке становище при одночасно якісно новій інтерпретації ідеалів соціалістичної партії, і потенційна повна підтримка придністровських молдаван, котра додасть ще мінімум 3% до підсумкового рейтингу "Наших". Тому, якщо коаліція з Додоном буде, то тільки на основі рівноправних партнерських стосунків. З перспективою в разі вдалого реваншу стати одноосібними господарями електоральної ніші, яку зараз все ще займає переможений лідер соціалістів.

А для РФ це можливість побудувати співпрацю з лояльними силами в Молдові на принципах взаємної довіри до своїх нових молдавських сателітів.